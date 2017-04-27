1727 апреля

Компания на упрощенке. Открыли торговую точку в области. Директор будет ежедневно посещать офис, чтобы контролировать работу. Надо ли наделять это подразделение статусом филиала? И вправе ли фирма продолжить применять упрощенку?

Тема:

отвечает:

Компания не обязана наделять подразделение статусом филиала и вправе продолжить применять упрощенку.

Компания вправе применять упрощенку, если у нее нет филиалов (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Филиалом считают обособленное подразделение, которое выполняет все или часть функций головного офиса (п. 2 ст. 55 ГК РФ). Если директор ежедневно посещает новый офис, это еще не означает, что подразделение стало филиалом. Компания вправе сама решить, будет подразделение иметь статус филиала или нет. Поэтому применять упрощенную систему можно, пока компания не внесла изменения в ЕГРЮЛ.

Если же компания захочет зарегистрировать филиал, то надо подать в инспекцию заявление по форме Р14001. Срок — три рабочих дня с момента принятия решения (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем