Компания не обязана наделять подразделение статусом филиала и вправе продолжить применять упрощенку.

Компания вправе применять упрощенку, если у нее нет филиалов (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Филиалом считают обособленное подразделение, которое выполняет все или часть функций головного офиса (п. 2 ст. 55 ГК РФ). Если директор ежедневно посещает новый офис, это еще не означает, что подразделение стало филиалом. Компания вправе сама решить, будет подразделение иметь статус филиала или нет. Поэтому применять упрощенную систему можно, пока компания не внесла изменения в ЕГРЮЛ.

Если же компания захочет зарегистрировать филиал, то надо подать в инспекцию заявление по форме Р14001. Срок — три рабочих дня с момента принятия решения (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).