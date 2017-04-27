1927 апреля

ООО на общей системе. Выплачивает дивиденды на электронные кошельки участников. За каждую операцию оператор кошелька взимает комиссию — 2 процента. Вправе ли мы списать эти платежи?

Тема:

отвечает:

Да.

В Налоговом кодексе не сказано, вправе ли компания учитывать затраты, связанные с выплатой дивидендов учредителям. Например, комиссию за перевод средств на электронный кошелек. Но, по мнению чиновников, аналогичные расходы можно учесть в составе прочих. Например, услуги почты, банковскую комиссию за перечисление платежей и др. (письма Минфина России от 03.11.15 № 03-03-06/1/63388, от 20.03.15 № 03-03-06/1/15525).

Аргументы следующие. Компания распределяет чистую прибыль между участниками (ст. 28 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Эта прибыль возникла в результате деятельности компании, направленной на получение дохода. Значит, и выплата дивидендов тоже связана с бизнесом.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем