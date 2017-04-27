Да.

В Налоговом кодексе не сказано, вправе ли компания учитывать затраты, связанные с выплатой дивидендов учредителям. Например, комиссию за перевод средств на электронный кошелек. Но, по мнению чиновников, аналогичные расходы можно учесть в составе прочих. Например, услуги почты, банковскую комиссию за перечисление платежей и др. (письма Минфина России от 03.11.15 № 03-03-06/1/63388, от 20.03.15 № 03-03-06/1/15525).

Аргументы следующие. Компания распределяет чистую прибыль между участниками (ст. 28 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Эта прибыль возникла в результате деятельности компании, направленной на получение дохода. Значит, и выплата дивидендов тоже связана с бизнесом.