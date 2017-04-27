927 апреля

В прошлом году фирма применяла общую систему, налог на прибыль считали методом начисления. А с начала года перешли на упрощенку. В декабре заказали услуги. Исполнитель выполнил задание, компания учла расходы. Но услуги оплатили только в апреле. Вправе ли фирма списать расходы еще раз в этом году?

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отвечает:

Расходы на услуги при методе начисления списывают в том периоде, когда стороны подписали акт (п. 2 ст. 272 НК РФ). И не важно, что заказчик еще не оплатил счет. После перехода на упрощенку компания не учитывает денежные средства, перечисленные с оплаты расходов, которые она уже признала на общей системе (подп. 5 п. 1 ст. 346.25 НК РФ). Иначе можно занизить налог.

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