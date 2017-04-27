Расходы на услуги при методе начисления списывают в том периоде, когда стороны подписали акт (п. 2 ст. 272 НК РФ). И не важно, что заказчик еще не оплатил счет. После перехода на упрощенку компания не учитывает денежные средства, перечисленные с оплаты расходов, которые она уже признала на общей системе (подп. 5 п. 1 ст. 346.25 НК РФ). Иначе можно занизить налог.