3828 апреля

Работник разделил отпуск на три части – 14 + 7 + 7. Сначала использовал две первые части отпуска, потом по семейным обстоятельствам взял отпуск без сохранения зарплаты на 21 календарный день. Затем по графику идет в отпуск на 7 оставшихся дней. Какой период ему указать в приказе, ведь его рабочий год изменился?

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отвечает:

В приказе укажите измененный период.

Рабочий год для предоставления отпуска действительно может поменяться. Например, если сотрудник возьмет длительный отпуск за свой счет, оформит отпуск по уходу за ребенком или прогуляет (ст. 121 ТК РФ). Это обычная рабочая ситуация. При этом в приказе работодатель отражает фактические данные. В случае с отпуском за свой счет в отпускной стаж не входят дни, которые превышают 14 календарных дней (абз. 6 ч. первой ст. 121 ТК РФ). Поэтому в вашем случае рабочий год сдвинется на 7 календарных дней (21 календарный день – 14 календарных дней).

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