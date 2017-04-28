В приказе укажите измененный период.

Рабочий год для предоставления отпуска действительно может поменяться. Например, если сотрудник возьмет длительный отпуск за свой счет, оформит отпуск по уходу за ребенком или прогуляет (ст. 121 ТК РФ). Это обычная рабочая ситуация. При этом в приказе работодатель отражает фактические данные. В случае с отпуском за свой счет в отпускной стаж не входят дни, которые превышают 14 календарных дней (абз. 6 ч. первой ст. 121 ТК РФ). Поэтому в вашем случае рабочий год сдвинется на 7 календарных дней (21 календарный день – 14 календарных дней).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>