7328 апреля

В организации ведется суммированный учет рабочего времени. Есть охранники, которые работают 24 часа по графику «сутки через трое». Как указать их режим работы в правилах внутреннего трудового распорядка?

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отвечает:

Это режим работы с предоставлением выходных дней по скользящему графику (ст. 100 ТК РФ).

В правилах внутреннего трудового распорядка так и укажите. При этом учитывайте, как сотрудникам предоставляют обеденный перерыв – на рабочем месте или нет. Если обеденный перерыв проходит вне рабочего места, то время работы составит уже не 24 часа, а например 22, с предоставлением двух перерывов по одному часу. Если обед предоставляют на рабочем месте и сотрудник находится на своем посту непрерывно, то рабочее время составит 24 часа. В правилах также отразите учетный период, норму времени за учетный период, продолжительность смен и предусмотренных перерывов (ст. 104 ТК РФ).

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