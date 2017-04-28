Бланки трудовых книжек и вкладышей в них, которыми мы пользуемся сейчас, были введены в действие 1 января 2004 года (п. 2 постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). После этой даты нужно оформлять трудовые книжки, дубликаты и вкладыши на бланках новой формы. Старые бланки нужно было списать и уничтожить по акту.

Исправить ситуацию можно следующим образом. На титульном листе старого вкладыша сделайте отметку о его недействительности. Аналогичную отметку поставьте и на титульный лист трудовой книжки, рядом со штампом «Выдан вкладыш». Далее подшейте вкладыш установленного образца и внесите недостающие записи, которые ваша коллега ранее внесла в старый вкладыш. Поступайте так, как если бы эти записи вообще не вносились в трудовую книжку. Признавать недействительными записи из старого вкладыша и учитывать их нумерацию не нужно.

Факт ошибки, решение о признании вкладыша недействительным и выдаче нового зафиксируйте в акте. Там же укажите, за чей счет будет оформлен новый вкладыш. Если с работника ранее уже взимали деньги, то повторно брать оплату не нужно. Оформить бланк нужно за счет средств работодателя или виновного сотрудника, если он продолжает работу в организации.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>