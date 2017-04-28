1028 апреля

Головной офис организации находится в Москве, а два обособленных подразделения – в регионах. В головном офисе назначили нового директора из региона. Предполагается, что он останется работать в регионе, а в Москву будет приезжать в командировки. Как оформить с ним трудовой договор?

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отвечает:

Наиболее корректно с юридической точки зрения провести перерегистрацию компании и ее головного офиса по фактическому местоположению руководителя.

Далее оформить трудовые отношения с директором в общем порядке. Дело в том, что местом работы руководителя организации является место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, которым и является директор. Такое место учредители указывают в заявлении о госрегистрации (п. 2 ст. 54 ГК РФ). Если директор находится «не по адресу», то понятие «головная организация» утрачивает смысл. Этот вариант избавит компанию и от массы технических и организационных вопросов. Особенно в части оперативной передачи документов, на которых требуется подпись директора и его личное присутствие в особо важных ситуациях, например при внеплановых проверках.

Как вариант, можно принять директора на удаленную работу, не указывая филиал в качестве места работы (гл. 49.1 ТК РФ), либо оформить руководителя по месту нахождения головной организации в Москве, а затем отправить в длительную командировку в филиал. Однако эти варианты более рискованные и могут стать причиной претензий трудовых и налоговых инспекторов. 

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