628 апреля

Компании требуется коммерческий директор. Мы нашли подходящего кандидата. Но руководитель не хочет принимать на высокие позиции людей «со стороны». Считает, что лучше знают специфику бизнеса люди, «выросшие» в компании. Как убедить руководителя?

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отвечает:

С одной стороны, руководитель прав.

Менеджер, «выросший» в компании, понимает рабочие процессы и процедуры, знает преимущества и недостатки членов команды, лоялен и не нуждается в адаптации. С другой стороны, такому менеджеру будет сложно принимать непопулярные решения. Кроме этого, он является носителем применяемых в компании технологий и вряд ли сможет привнести в работу новое. Поэтому рекомендуем время от времени принимать на ключевые позиции внешних кандидатов.

Если вы видите, что внешний кандидат сильнее внутреннего, то составьте сравнительную характеристику двух претендентов на должность. Напишите преимущества одного и другого, укажите возможные риски. Покажите, какие могут быть затраты на обучение внутреннего кандидата, если ему не хватает навыков. Эту информацию предоставьте руководителю. Оговорите с ним, когда он даст решение по кандидатам. Если руководитель заинтересуется внешним кандидатом, пригласите его на собеседование. Если решение будет в пользу сотрудника компании, то примите это как свершившийся факт и помогите ему с адаптацией на новой должности.

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