Излишки, которые выявили при инвентаризации, отражайте на счете 1 401 10 180 «Прочие доходы».

В учете сделайте запись:

ДЕБЕТ ГКБК 1 108 51 310

КРЕДИТ КДБ 1 401 10 180

– отражено поступление дороги в состав имущества казны.

Дороги учитывайте по текущей оценочной стоимости, то есть по стоимости, которая может быть получена в результате ее продажи. Сведения об уровне действующих цен должны быть подтверждены документально.

Если единственная оценка стоимости, которая подтверждена документально, – кадастровая, то примите недвижимость к учету по оценочной стоимости, которая равна кадастровой.