828 апреля

Администрация провела инвентаризацию имущества казны и обнаружила 15 км неучтенной дороги. По какой стоимости оприходовать излишки? Какие записи сделать в учете?

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отвечает:

Излишки, которые выявили при инвентаризации, отражайте на счете 1 401 10 180 «Прочие доходы».

В учете сделайте запись:

ДЕБЕТ ГКБК 1 108 51 310
КРЕДИТ КДБ 1 401 10 180
– отражено поступление дороги в состав имущества казны.

Дороги учитывайте по текущей оценочной стоимости, то есть по стоимости, которая может быть получена в результате ее продажи. Сведения об уровне действующих цен должны быть подтверждены документально.

Если единственная оценка стоимости, которая подтверждена документально, – кадастровая, то примите недвижимость к учету по оценочной стоимости, которая равна кадастровой.

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