728 апреля

Дорога – имущество муниципальной казны. Как отразить в учете казенного учреждения расходы на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования?

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Орган местного самоуправления может создать отдельное казенное учреждение, которое будет содержать имущество казны. Такие функции нужно прописать в учредительных документах этого учреждения. Финансировать его будут за счет ЛБО по бюджетной смете.

Расходы на ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, учтите по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ.

В бюджетном учете сделайте проводки:

ДЕБЕТ КРБ 1 401 20 225
КРЕДИТ КРБ 1 302 25 730
– отражена стоимость ремонтных работ автомобильной дороги общего пользования;

ДЕБЕТ КРБ 1 302 25 830
КРЕДИТ КРБ 1 304 05 225
– перечислена оплата подрядчику.

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