Орган местного самоуправления может создать отдельное казенное учреждение, которое будет содержать имущество казны. Такие функции нужно прописать в учредительных документах этого учреждения. Финансировать его будут за счет ЛБО по бюджетной смете.
Расходы на ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, учтите по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ.
В бюджетном учете сделайте проводки:
ДЕБЕТ КРБ 1 401 20 225
КРЕДИТ КРБ 1 302 25 730
– отражена стоимость ремонтных работ автомобильной дороги общего пользования;
ДЕБЕТ КРБ 1 302 25 830
КРЕДИТ КРБ 1 304 05 225
– перечислена оплата подрядчику.