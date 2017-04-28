Орган местного самоуправления может создать отдельное казенное учреждение, которое будет содержать имущество казны. Такие функции нужно прописать в учредительных документах этого учреждения. Финансировать его будут за счет ЛБО по бюджетной смете.

Расходы на ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, учтите по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ.

В бюджетном учете сделайте проводки:

ДЕБЕТ КРБ 1 401 20 225

КРЕДИТ КРБ 1 302 25 730

– отражена стоимость ремонтных работ автомобильной дороги общего пользования;

ДЕБЕТ КРБ 1 302 25 830

КРЕДИТ КРБ 1 304 05 225

– перечислена оплата подрядчику.