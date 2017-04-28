Компания вправе были уволить сотрудника, даже если он не приходил на работу.

Сотрудник за две недели предупредил, что хочет расторгнуть трудовой договор с компанией. В течение двух недель он не поменял свое решение (ч. 4 ст. 80 ТК РФ). Поэтому вы поступили правильно.

Работник должен расписаться во всех документах (ст. 84.1 ТК РФ). Но поскольку после увольнения он не появился на работе, отправьте ему копию приказа и уведомление. В нем напишите, что вы уволили работника и приглашаете расписаться во всех необходимых документах. Если бывший сотрудник не ответит, то на приказе напишите «приказ невозможно довести до сведения работника ввиду его отсутствия».