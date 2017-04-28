Зачеркните в трудовой книжке имя, например «Наталья», одной чертой. Рядом или сверху разборчиво напишите новое, например имя «Наталия». На внутренней стороне обложки трудовой книжки запишите «исправленному на Наталия верить на основании паспорта». Далее там же запишите серию и номер паспорта сотрудницы.
2228 апреля
Как правильно исправить имя сотрудницы в трудовой книжке?
Тема: Кадры
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