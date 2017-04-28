2228 апреля

Как правильно исправить имя сотрудницы в трудовой книжке?

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Зачеркните в трудовой книжке имя, например «Наталья», одной чертой. Рядом или сверху разборчиво напишите новое, например имя «Наталия». На внутренней стороне обложки трудовой книжки запишите «исправленному на Наталия верить на основании паспорта». Далее там же запишите серию и номер паспорта сотрудницы.

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