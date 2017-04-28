2028 апреля

В прошлом году выдали работнику беспроцентный заем на год. «Физик» погасит долг только в 2017 году. На конец января посчитали выгоду за истекший месяц и прошлый год. НДФЛ составил 49 тыс. рублей. Зарплата работника — всего 15 тыс. рублей в месяц. В феврале и марте мы смогли удержать НДФЛ 11 тыс. рублей. Эту сумму показали как удержанную в расчете 6-НДФЛ. Неудержанный налог не показывали в расчете. Это верно?

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отвечает:

Да, верно.

С этого года датой получения материальной выгоды считается последнее число каждого месяца в течение всего срока займа. Поэтому в первом месяце 2017 года безопаснее посчитать материальную выгоду за 2016 год и январь текущего года.

Вы не смогли удержать налог целиком в первом квартале, но сможете дальше это делать в течение года. Поэтому вы правильно оставили пустой строку 080 с неудержанным налогом в расчете 6-НДФЛ.

У «физика» нельзя удерживать больше 50 процентов зарплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Если вы не сможете полностью удержать налог до конца года, то покажете неудержанный налог в строке 080 расчета 6-НДФЛ за год. А в инспекцию подайте справку 2-НДФЛ с признаком 2. Срок — не позднее 1 марта (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Остаток налога «физик» заплатит сам по уведомлению инспекции (п. 6 ст. 228 НК РФ).

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