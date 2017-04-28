Да, верно.

С этого года датой получения материальной выгоды считается последнее число каждого месяца в течение всего срока займа. Поэтому в первом месяце 2017 года безопаснее посчитать материальную выгоду за 2016 год и январь текущего года.

Вы не смогли удержать налог целиком в первом квартале, но сможете дальше это делать в течение года. Поэтому вы правильно оставили пустой строку 080 с неудержанным налогом в расчете 6-НДФЛ.

У «физика» нельзя удерживать больше 50 процентов зарплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Если вы не сможете полностью удержать налог до конца года, то покажете неудержанный налог в строке 080 расчета 6-НДФЛ за год. А в инспекцию подайте справку 2-НДФЛ с признаком 2. Срок — не позднее 1 марта (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Остаток налога «физик» заплатит сам по уведомлению инспекции (п. 6 ст. 228 НК РФ).