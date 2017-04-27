1927 апреля

Кто не вправе уменьшать взносы на социальное страхование на сумму пособия?

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Уменьшать взносы не вправе страхователи в регионах, которые участвуют в пилотном проекте ФСС России, и те, которые применяют нулевой тариф взносов. Подробнее >>

Больничные пособия, которые организация выплачивает сотрудникам, возмещает ФСС России (за исключением той части больничного, которая выплачивается за счет средств организации). Подробнее об этом см. За счет каких источников оплачивать больничное пособие.

Для этого на сумму пособий (кроме пособий, связанных с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями) уменьшают взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (п. 2 ст. 431 НК РФ и ч. 1–2 ст. 4.6 Закона от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ).

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