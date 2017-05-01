Обязательно поговорите с сотрудницей и расскажите, что коллеги обижаются на нее из-за неудачной шутки. Поясните, почему шутка была неуместна и как восприняли ее члены коллектива. Напомните, что сначала необходимо изучить коллег, узнать их ценности и приоритеты и только после этого начинать шутить. Ведь то, что покажется смешным одному, может быть оскорбительным для другого. Также расскажите сотруднице, что не стоит осмеивать личность и то, что человек не может исправить (фамилию, комплекцию, внешность). Кроме этого, нельзя шутить над произвольными промахами и выставлять ошибки коллег напоказ. Не стоит выбирать предметом для шуток и личную жизнь.

Поговорите и с обиженными сотрудниками. Объясните, что если шутка их действительно задела, то им нужно в мягкой форме сообщить об этом коллеге. Возможно, она даже не догадывается, что ее шутка вызвала негативные эмоции.

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