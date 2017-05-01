191 мая

Сотрудница работает по срочному трудовому договору. Недавно она принесла справку о беременности. Мы продлили договор, но до кадров дошел слух о неудачной беременности. Сама работница ничего не говорит, очередную справку принесет только через два с лишним месяца. С какого дня считать недельный срок для увольнения?

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отвечает:

Отсчитывайте недельный срок с того момента, когда работница должна была принести очередную справку, но не сделала это. 

При получении справки о беременности работницу нельзя уволить до окончания срока беременности (ч. 2 ст. 261 ТК РФ). Работодатель имеет право уволить эту женщину в течение недели после того, как он узнал или должен был узнать о том, что беременность прекратилась, вне зависимости от того, каким образом это произошло.

После этого вы ждете два с лишним месяца, потому что справку, подтверждающую состояние беременности, можно запрашивать не чаще чем один раз в 3 месяца. Когда Вы будете подходить к этому интервалу, письменно попросите работницу предоставить справку. Укажите срок, в течение которого она должна представить этот документ. И если работница ее не представила, вы на основании этого прекращаете с ней трудовой договор в течение недели с этого события.

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