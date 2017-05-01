Уволить временного сотрудника не удастся, договор автоматически станет бессрочным после увольнения основной работницы.

В данном случае срочный договор заключен на время отсутствия работника. Момент окончания этого договора — это не какая-то конкретная дата, а определенное событие — выход основного работника, в данном случае из отпуска по уходу за ребенком (ч. 3 ст. 79 ТК РФ).

Если основной работник уволится, значит, событие, к которому привязано увольнение временного работника, не наступит. И расторгнуть срочный трудовой договор в связи с этим никак нельзя.

Поэтому правильней будет продолжить работать с этим сотрудником, то есть перевести его на бессрочный трудовой договор. При этом расторгать этот договор и заключать новый не нужно. Вы можете изменить срок договора через дополнительное соглашение к трудовому договору. Такую рекомендацию дает Роструд в письме от 20.11.2006 № 1904-6-1. А можете оставить все как есть, нарушением это не будет. Просто вы будете исходить из того, что событие никогда не наступит, основной работник уволился, и данная должность является для работника постоянной.

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