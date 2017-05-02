Универсального способа нет, придется договариваться, либо вводить новую ставку.

В этой ситуации нужно договариваться, поскольку у декретницы есть безусловный иммунитет от увольнения, и уволить ее можно только с ее согласия. То есть подписать соглашение о расторжении трудового договора. Помимо стандартных трех средних заработков можно дать оплачиваемую медицинскую страховку ребенку на срок один год.

Как правило, у работодателя бывают корпоративные скидки, и для него это не так существенно, как для молодой мамы. Во-вторых, компенсировать упущенное женщиной пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет, с возможными прогнозируемыми индексациями за счет работодателя. В-третьих, компенсировать за счет частичной оплаты обучения женщины, по результатам которого ее стоимость на рынке труда будет выше. Это тоже не всегда столь затратно для работодателя, но ценно для работницы.

Если же вам не удалось договориться, то можете ввести еще одну дополнительную штатную единицу, перевести того работника, который вас устраивает, на эту должность. А после того, как основной работник выйдет из декрета, провести мероприятия по сокращению штата. Но вам придется в этом случае оценивать преимущественное право для оставления на работе, и по закону вы должны отдать предпочтение работнику с более высокой квалификацией либо производительностью труда (ст. 179 ТК РФ).

Скорее всего, это будет работник, который больше удовлетворяет вашим требованиям. Но проблема здесь заключается в том, что у женщины могут быть иные обстоятельства. Она может иметь статус одинокой мамы и иммунитет от увольнения до достижения ребенком 14 лет. То есть данный вариант требует достаточно много времени и затрат для работодателя.

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