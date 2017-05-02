252 мая

На период декрета основной сотрудницы взяли временную работницу. Она тоже забеременела и уходит в отпуск по беременности и родам. В это время основная сотрудница просит предоставить ей отпуск по беременности и родам, так как ждет второго ребенка. Вправе ли мы продлить договор с временной сотрудницей и уволить ее в день окончания отпуска по беременности и родам основной сотрудницы?

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отвечает:

Нет, вы не вправе уволить временную работницу в день окончания отпуска по беременности и родам основной работницы. Придется ждать, когда она вернется на работу.

Гарантии лиц с семейными обязанностями являются наивысшим приоритетом в трудовом законодательстве. Поэтому вы не можете расторгнуть договор с временной сотрудницей, пока не выйдет основная работница. Ведь с временной сотрудницей вы заключили срочный трудовой договор, а основанием срочности указали период отсутствия основного работника.

Моментом окончания трудового договора является не какая-то календарная дата, а событие — выход основного сотрудника на работу. Причем данное событие не зависит от того, на период какого отпуска заключен договор и выйдет ли основная работница из отпуска по уходу за первым, вторым или третьим ребенком. Если событие не наступает, то и вторая работница спокойно пребывает в необходимых ей отпусках, потому что срочный трудовой договор не заканчивается.

Если вы хотите взять еще третьего работника, который будет исполнять обязанности двух отсутствующих и закрывать какой-то участок работы, то вы имеете право написать в основании срочности: выход на работу либо основного сотрудника, либо временного.

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