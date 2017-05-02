332 мая

Как сообщить о приеме на работу бывшего госслужащего?

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Работодатель направляет сообщение по последнему месту его службы в свободной письменной форме (п. 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 29). Сообщение оформляют на бланке организации и подписывают у руководителя (образец запроса опубликован в № 7, 2014Подпись заверяют печатью.

Сведения в сообщении будут различаться в зависимости от вида заключенного договора (п. 5–7 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 29). При приеме нескольких бывших госслужащих направьте отдельные уведомления о трудоустройстве каждого.

Если вы передаете уведомление непосредственно в государственный или муниципальный орган, подготовьте два экземпляра. Пересылая сообщение почтой, направляйте его заказным письмом с уведомлением.

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