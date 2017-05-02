Сначала предоставьте социальный.

Например, вычет по расходам на обучение. А затем – на покупку жилья. Поясню. На следующий год можно перенести остаток только имущественного вычета (п. 9 ст. 220 НК РФ). Для социальных вычетов такой возможности нет (письмо ФНС России от 16 августа 2012 г. № ЕД-4-3/13603). Если у сотрудника уплаченного НДФЛ хватит только на социальный вычет, имущественный перенесите на следующий год до полного использования.

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