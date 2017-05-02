522 мая

С зарплаты одного работника мы удерживаем алименты. В строке 130 расчета 6-НДФЛ отразили зарплату за вычетом алиментов. То есть столько, сколько сотрудник получил на руки. Это верно или надо подавать уточненку?

Темы:

отвечает:

Безопаснее уточнить расчет.

Удержания из доходов «физика» по решению суда не уменьшают налоговую базу по НДФЛ (абз. 2 п. 1 ст. 210 НК РФ). Алименты относятся к данной категории. Поэтому компания сначала исчисляет НДФЛ со всего дохода, а затем вычитает алименты.

«Физик» получит на руки меньше, чем начисленный доход. Но алименты не уменьшают доход работника в строке 130 расчета. В этой строке надо заполнить фактически полученный доход без вычета НДФЛ (приказ ФНС России от 14.10.15 № ММВ-7-11/450@). То есть сумму, которую компания начислила работнику, а не выдала на руки.

Чтобы уточнить расчет 6-НДФЛ, сдайте новую форму, на титульном листе которой поставьте номер корректировки 001. А в строке 130 расчета увеличьте доход сотрудника на алименты.

Иначе, если инспекция найдет недочет раньше компании, есть риск, что оштрафует за недостоверные сведения на 500 рублей (п. 2 ст.126.1 НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем