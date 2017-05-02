Отпускные спишите пропорционально дням отпуска, которые выпали на каждый из отчетных периодов.

Отпускные — это расходы на оплату труда (п. 7 ст. 255 НК РФ). То есть зарплата, которую выдали вперед. Поэтому действует общий принцип: отпускные признаются в расходах того периода, к которому относятся. Момент выплаты на списание затрат не влияет (п. 1 ст. 272 НК РФ, письмо Минфина России от 09.06.14 № 03-03-РЗ/27643).

Например, если работник ушел в отпуск с 6 июня по 4 июля, то при расчете авансов за полугодие учтите отпускные за 24 дня.