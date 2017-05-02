332 мая

Как учесть при расчете налога на прибыль отпускные, переходящие с одного квартала на другой?

Тема:

отвечает:

Отпускные спишите пропорционально дням отпуска, которые выпали на каждый из отчетных периодов.

Отпускные — это расходы на оплату труда (п. 7 ст. 255 НК РФ). То есть зарплата, которую выдали вперед. Поэтому действует общий принцип: отпускные признаются в расходах того периода, к которому относятся. Момент выплаты на списание затрат не влияет (п. 1 ст. 272 НК РФ, письмо Минфина России от 09.06.14 № 03-03-РЗ/27643).

Например, если работник ушел в отпуск с 6 июня по 4 июля, то при расчете авансов за полугодие учтите отпускные за 24 дня.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная





Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем