212 мая

Вправе ли компания списать средний заработок за время учебного отпуска?

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Отпускные за время сессии можно учесть в зависимости от того, обязана ли компания оплачивать учебный отпуск.

К расходам относится средний заработок, если организация обязана предоставить и оплатить учебный отпуск. Например, работник получает впервые высшее образование, а форма обучения заочная (ст. 173, 177 ТК РФ).

Если сотрудник учится очно или получает второе высшее, то ему положен отпуск без оплаты. Компания может компенсировать средний заработок. Но списать расходы уже не получится. Так считают в Минфине России (письмо от 25.04.16 № 03-03-06/1/23694).

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