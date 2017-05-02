122 мая

Коммерческая компания. Судились с инспекцией по месту учета филиала. Он в другом городе, поэтому отправили юриста в командировку. Размер суточных — 2000 рублей в день. Фирма выиграла суд и потребовала эти расходы с налоговиков. Но они готовы возместить только 100 рублей в сутки. Вправе ли фирма в суде взыскать больше?

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отвечает:

Да.

Проигравшая сторона возмещает судебные издержки (ст. 110 АПК РФ). Ограничение по суточным в 100 рублей действует только для государственных организаций и учреждений (постановление Правительства РФ от 02.10.02 № 729). Ваша компания коммерческая. А значит, вы вправе определить любой размер суточных во внутреннем положении (ст. 168 ТК РФ).

Юрист получил сумму, которая установлена в положении компании. Инспекторы не вправе ограничивать этот размер. Судьи поддерживают такую позицию (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.03.16 № Ф04-21948/2015).

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