Если принято решение продлить трудовые отношения с сотрудником на определенный срок, сделать это можно только через увольнение и прием на работу по новому срочному договору.

Ситуация иная, если вы планируете продлить трудовые отношения с сотрудником бессрочно. Это можно сделать, минуя процедуру увольнения. По окончании срочного договора ни одна из сторон не должна требовать его прекращения, сотрудник при этом обязан продолжать трудиться. Тогда договор приобретает бессрочный характер и его можно продлить, оформив дополнительное соглашение (см. образец). Такие рекомендации дает и Роструд в письме от 20 ноября 2006 г. № 1904-6-1.

А если срочный трудовой договор не был расторгнут своевременно и сотрудник продолжает работать? В данном случае договор будет считаться бессрочным по умолчанию. Даже если вы не оформите к нему дополнительное соглашение об изменении срока (ч. 4 ст. 58 Трудового кодекса РФ). Но из этого правила есть исключение. Оно не распространяется на руководителей учреждений, для которых срок трудового договора установлен учредительными документами и нормами федерального законодательства (ст. 275 Трудового кодекса РФ).