492 мая

Сотрудница со срочным договором забеременела. Каковы последствия для учреждения?

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отвечает:

Придется продлить срок трудового договора и выплатить работнице декретное пособие. Чтобы его назначили, женщина должна сдать в бухгалтерию:

  • справку, подтверждающую беременность;
  • заявление в произвольной форме.

По инициативе работодателя беременную сотрудницу со срочным трудовым договором можно уволить только в двух случаях:

  • если учреждение ликвидируют;
  • если женщина была принята на место временно отсутствующего сотрудника и у учреждения нет возможности перевести ее на другую работу до окончания беременности.

Когда беременность окончится, продленный трудовой договор следует прекратить в связи с истечением его срока.

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