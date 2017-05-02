Придется продлить срок трудового договора и выплатить работнице декретное пособие. Чтобы его назначили, женщина должна сдать в бухгалтерию:

справку, подтверждающую беременность;

заявление в произвольной форме.

По инициативе работодателя беременную сотрудницу со срочным трудовым договором можно уволить только в двух случаях:

если учреждение ликвидируют;

если женщина была принята на место временно отсутствующего сотрудника и у учреждения нет возможности перевести ее на другую работу до окончания беременности.

Когда беременность окончится, продленный трудовой договор следует прекратить в связи с истечением его срока.