1312 мая

Сотрудник учреждения увольняется. Закон требует выдать копию сведений по форме СЗВ-М . Но ведь в ней указана информация по всем сотрудникам. Как быть?

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отвечает:

Действительно, работодатель обязан выдать сотруднику копию СЗВ-М при увольнении (п. 4 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). Подготовьте фрагменты СЗВ-М со сведениями только об этом работнике за все месяцы, в которых включали его в отчет. Фрагменты отчетов, не сданных к моменту увольнения, вышлите позже.

Кроме СЗВ-М, не забудьте выдать копии из сведений персонифицированного учета, справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году увольнения. Если сотрудник напишет заявление, предоставьте и другие документы, связанные с работой в учреждении.

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