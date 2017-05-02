Действительно, работодатель обязан выдать сотруднику копию СЗВ-М при увольнении (п. 4 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). Подготовьте фрагменты СЗВ-М со сведениями только об этом работнике за все месяцы, в которых включали его в отчет. Фрагменты отчетов, не сданных к моменту увольнения, вышлите позже.

Кроме СЗВ-М, не забудьте выдать копии из сведений персонифицированного учета, справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году увольнения. Если сотрудник напишет заявление, предоставьте и другие документы, связанные с работой в учреждении.