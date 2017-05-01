Если организации переплатила взносы, когда выплачивала пособие, подайте в ФСС документы на возмещение расходов. Что касается излишне уплаченной суммы взносов, то в расчете по страховым взносам эта сумма переплаты нигде отражаться не будет, только в карточке расчетов с бюджетом в ИФНС. Поэтому обратитесь в ИФНС с заявлением о возврате излишне перечисленной суммы взносов. Как вернуть или зачесть излишне уплаченные (взысканные) взносы, читайте в рекомендации.

Возвращать суммы из бюджета нужно в зависимости от того, по какой причине у организации образовалась переплата и каким способом вы планируете ее вернуть. Возможны три варианта:

Обратите внимание: С 30 ноября 2016 года налог за налогоплательщика может перечислить в бюджет любое другое лицо: организация, предприниматель или человек, который не занимается бизнесом (абз. 4 п. 1 ст. 45 НК РФ). С 1 января 2017 года таким же способом можно платить взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование (п. 9 ст. 45 НК РФ). Однако права на зачет или возврат средств, перечисленных в бюджет за налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов, третьи лица не имеют (абз. 5 п. 1 ст. 45 НК РФ). Расходы им должны возмещать те, за кого они заплатили налог или взнос. Поэтому данная рекомендация для них не предназначена.

Обнаружить переплату может как сама организация, так и налоговая инспекция.

Если первыми это сделали инспекторы (например, в ходе внутренней проверки), то в течение следующих 10 рабочих дней они должны письменно сообщить об этом организации (п. 3 ст. 78 НК РФ). Форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 3 марта 2015 г. № ММВ-7-8/90. При этом под датой обнаружения переплаты следует понимать день, когда сотрудник налоговой инспекции выявил излишне уплаченную сумму по конкретному налогу. Эта дата будет указана в самом сообщении.