181 мая

Что ФСС и ФНС будут проверять в рамках совместных проверок?

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Совместные проверки ФСС и ФНС ведомства будут проводить с учетом разграничений полномочий между ними. Так, ФНС будет проверять правильность расчета и уплаты взносов, правомерно ли страхователь применяет пониженные тарифы и зачитывает расходы в счет начисленных взносов. А ФСС проверит обоснованность произведенных расходов на цели соцстрахования. Как проводит проверки ФСС России, читайте в рекомендации.

С января 2017 года уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование контролируют налоговые инспекции. Они же проверяют страховые взносы за периоды начиная с 1 января 2017 года.

ФСС России с 2017 года контролирует:

  • расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование за периоды до 2017 года;
  • взносы на страхование от несчастных случаев;
  • расходы на цели соцстрахования (больничные, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, компенсации за дни ухода за детьми-инвалидами и т. д.).

Об этом сказано в статьях 2023 Закона от 3 июля 2016 № 250-ФЗ, пунктах 1245 части 1, пункте 5 части 2 статьи 4.2 Закона от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ.

Проверки по страховым взносам за периоды до 2017 года проводят в прежнем порядке. То есть по правилам Закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ. Подробнее об этом смотрите в рекомендации.

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