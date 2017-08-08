В постановлении № 53 было много оценочных понятий.

С учетом фактических обстоятельств каждого дела суды принимали различные решения, и разобраться в толковании этих терминов становилось довольно трудно. За последние годы Верховный суд РФ и ФНС выработали определенные позиции по необоснованной выгоде, которые нашли свое отражение в законе.

Только наиболее бесспорные и понятные признаки, свидетельствующие о злоупотреблениях со стороны налогоплательщиков, были заложены в новых положениях.

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