258 августа

Новые поправки в Налоговый кодекс запретили схемы и сделки с однодневками. До поправок и налогоплательщики, и налоговые инспекторы, и судьи ориентировались на постановление ВАС № 53 о необоснованной налоговой выгоде. Положения закона отличаются от терминологии постановления. Почему?

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отвечает:

В постановлении № 53 было много оценочных понятий.

С учетом фактических обстоятельств каждого дела суды принимали различные решения, и разобраться в толковании этих терминов становилось довольно трудно. За последние годы Верховный суд РФ и ФНС выработали определенные позиции по необоснованной выгоде, которые нашли свое отражение в законе.

Только наиболее бесспорные и понятные признаки, свидетельствующие о злоупотреблениях со стороны налогоплательщиков, были заложены в новых положениях.

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