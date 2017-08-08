Можно перенумеровать строки в универсальном передаточном документе, хотя это необязательно.

В бланке УПД уже есть строка 8 «Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)» — в ней приводят ссылку на договор. Эта строка относится к реквизитам первички. Номера строк счета-фактуры и первички обозначены в УПД по-разному: первые в круглых скобках, вторые — в квадратных. Но если в бланке будет две строки 8, возможна путаница, несмотря на то, что номера 8 будут стоять в разных скобках.

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