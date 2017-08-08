Предприниматель действительно должен заниматься учетом компании и брать за свои услуги столько денег, сколько в среднем предлагают на рынке. Тогда расходы можно без риска списать в налоговом учете (подп. 36 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Иногда предприниматель или хотя бы один из его сотрудников обязан соответствовать стандарту «Бухгалтер». Такое требование распространяется на бухгалтеров отдельных организаций. Например, акционерных обществ, страховых компаний, банков и других (письмо Минфина России от 19 мая 2017 г. № 03-02-08/30885).

По остальным организациям ограничений нет. Для них требования профстандарта всего лишь рекомендация (письмо Минтруда России от 4 апреля 2016 г. № 14-0/10/В-2253). Но все эти нюансы в любом случае не мешают списать расходы на бухучет при расчете налога на прибыль. В Налоговом кодексе не сказано, что бухгалтер обязательно должен соответствовать профстандарту, чтобы компания могла учесть такие затраты.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>