Да, вправе.

Срочный трудовой договор можно заключать на временные работы, продолжительность которых не превышает два месяца (ст. 59 ТК РФ). Трудовой кодекс определяет лишь максимальный срок договора — не более пяти лет (ч. 2 ст. 58 ТК РФ). А минимального срока нет. Договор можно заключить хоть на один день.

В то же время о прекращении контракта надо уведомить не менее чем за три дня (ч. 1 ст. 79 ТК РФ). Поэтому если вы принимаете сотрудника на более короткий период, то сразу уведомите его, что договор скоро закончится.