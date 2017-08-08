538 августа

Решили отремонтировать офис. Исполнитель обещает сделать работу за два дня, но просит оформить с ним срочный трудовой договор. Вправе ли мы заключить трудовой договор на два дня?

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отвечает:

Да, вправе.

Срочный трудовой договор можно заключать на временные работы, продолжительность которых не превышает два месяца (ст. 59 ТК РФ). Трудовой кодекс определяет лишь максимальный срок договора — не более пяти лет (ч. 2 ст. 58 ТК РФ). А минимального срока нет. Договор можно заключить хоть на один день.

В то же время о прекращении контракта надо уведомить не менее чем за три дня (ч. 1 ст. 79 ТК РФ). Поэтому если вы принимаете сотрудника на более короткий период, то сразу уведомите его, что договор скоро закончится.

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