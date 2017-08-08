548 августа

В июне сотрудник заплатил за свое обучение в университете по программе английского языка и хочет оформить социальный налоговый вычет. Вправе ли компания предоставить такой вычет?

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отвечает:

Да, если сотрудник принесет уведомление из инспекции.

Размер вычета — не более 120 тыс. рублей (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Чтобы его получить, сначала сотрудник обращается в инспекцию с заявлением о подтверждении права на вычет. Форму документа ФНС рекомендовала в письме от 07.12.15 № ЗН-4-11/21381@.

В заявлении работник пишет, в каком году планирует уменьшить налог, выбирает вычет и заполняет его сумму. К заявлению он должен приложить документы, подтверждающие расходы на обучение: чеки, квитанции и договор на обучение на курсах. Инспекция выдаст уведомление.

Уведомление работник должен сдать в бухгалтерию вместе с заявлением на вычет. Составить заявление можно в свободной форме.

Вычет предоставьте с месяца, в котором сотрудник принес заявление и уведомление. Налог за прошлые месяцы не пересчитывайте.

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