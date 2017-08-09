Ссылайтесь на постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

Форму УПД разработала ФНС. Чиновники взяли бланк счета-фактуры и добавили к нему реквизиты первички. Поставщик может разработать и свой бланк документа, который объединяет счет-фактуру и первичку. Как в УПД, так и в собственном бланке необходимо сохранить утвержденную форму счета-фактуры (п. 9 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137). Если поставщик с 1 июля 2017 года выставляет УПД или аналогичный документ собственной разработки без строки 8, это условие не выполняется.

На момент разработки УПД его счет-фактурная часть полностью соответствовала утвержденному бланку счета-фактуры. Сейчас ФНС просто еще не успела обновить письмо с бланком УПД.

И еще. Форма УПД рекомендованная, а не обязательная (письмо ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3 /96). Поэтому поставщик ничего не нарушает, когда самостоятельно добавляет строку 8 в бланк УПД.

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