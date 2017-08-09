789 августа

Исправлять ли счет-фактуру или УПД, если поставщик выставил его после 1 июля по старой форме?

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отвечает:

Да, безопаснее попросить поставщика выставить исправленный счет-фактуру или УПД. В исправленном документе поставщик должен добавить строку 8. В строке 1а поставщик указывает номер и дату исправления счета-фактуры. Остальные показатели в исправленном документе должны быть такие же, как в первичном счете-фактуре или УПД.

На практике компании часто просто заменяют неверный счет-фактуру на правильный вариант. Строку 1а в этом случае не заполняют.

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