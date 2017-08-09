1329 августа

Как быть, если поставщик не исправит счет-фактуру или УПД, который выставил по старой форме?

Темы:

отвечает:

Компания может заявить вычет НДС и зарегистрировать счет-фактуру или УПД в книге покупок. Как мы выяснили, в ФНС считают так же. Но претензии инспекторов на местах к вычету не исключены.

Инспекторы могут заявить, что поставщик нарушил форму счета-фактуры. Это верно. Поставщики должны выставлять счета-фактуры по форме, которую утвердило Правительство РФ. А в этой форме с 1 июля появился новый реквизит — строка 8 (постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 625).

Однако компания вправе заявить вычет, если ошибка в счете-фактуре не мешает инспекторам определить поставщика, покупателя, наименование и стоимость товаров, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК РФ). К таким ошибкам можно отнести и отсутствие строки 8. Если инспекторы откажут в вычете, ссылайтесь на указанную норму Налогового кодекса.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы