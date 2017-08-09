Компания может заявить вычет НДС и зарегистрировать счет-фактуру или УПД в книге покупок. Как мы выяснили, в ФНС считают так же. Но претензии инспекторов на местах к вычету не исключены.

Инспекторы могут заявить, что поставщик нарушил форму счета-фактуры. Это верно. Поставщики должны выставлять счета-фактуры по форме, которую утвердило Правительство РФ. А в этой форме с 1 июля появился новый реквизит — строка 8 (постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 625).

Однако компания вправе заявить вычет, если ошибка в счете-фактуре не мешает инспекторам определить поставщика, покупателя, наименование и стоимость товаров, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК РФ). К таким ошибкам можно отнести и отсутствие строки 8. Если инспекторы откажут в вычете, ссылайтесь на указанную норму Налогового кодекса.

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