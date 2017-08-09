Законодатели запретили схемы, когда компания умышленно действует, чтобы не платить или занизить налоги.
Поправки запрещают уменьшать налоговую базу, если компания исказила сведения о сделках, объектах налогообложения. Речь идет именно об умышленном искажении, а не о простых ошибках.
Кроме того, чтобы исключить практику использования фирм-однодневок, в законе есть нормы, которые предусматривают, что компания в целях налогообложения может учесть сделки, операции, основной целью которых не является занижение налогов. А выполнить сделку должен именно заявленный контрагент.
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