Да, инспекторы вправе требовать у головного офиса документы подразделений.

Выездную проверку инспекторы проводят в отношении налогоплательщика. А все обособленные подразделения входят в состав компании. Самостоятельную проверку инспекторы вправе провести лишь по региональным и местным налогам в отношении филиалов и представительств компании (письмо Минфина России от 28.03.11 № 03-02-08/32).

Ваши подразделения — это не филиалы или представительства. Поэтому инспекторы вправе запрашивать у головного офиса все документы, включая те, которые составляли обособленные офисы (п. 2, 7 ст. 89 НК РФ).