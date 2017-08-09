669 августа

У нас несколько подразделений в других городах. Они не являются филиалами и представительствами. Сейчас налоговики назначили выездную проверку компании. Но у нас запросили бумаги по обособленным офисам. Надо ли представлять документы?

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отвечает:

Да, инспекторы вправе требовать у головного офиса документы подразделений.

Выездную проверку инспекторы проводят в отношении налогоплательщика. А все обособленные подразделения входят в состав компании. Самостоятельную проверку инспекторы вправе провести лишь по региональным и местным налогам в отношении филиалов и представительств компании (письмо Минфина России от 28.03.11 № 03-02-08/32).

Ваши подразделения — это не филиалы или представительства. Поэтому инспекторы вправе запрашивать у головного офиса все документы, включая те, которые составляли обособленные офисы (п. 2, 7 ст. 89 НК РФ).

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