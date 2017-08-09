Вы не вправе перевести деньги со специального счета на другой свой счет. Зарплату, страховые взносы, налоги вы можете перечислить, даже если сумма больше 3 млн рублей.

Компании, которые заключают контракты с Минобороны, открывают отдельный счет в банке. Работу со счетом регулирует Федеральный закон от 29.12.12 № 275-ФЗ.

Закон разрешает перечислять средства со спецсчета другим контрагентам, только если у них открыт такой же специальный счет. Исключение составляют операции, которые перечислены в пункте 2 части 1 статьи 8.3 закона № 275-ФЗ. Например, со спецсчета можно перечислить зарплату, налоги, сборы, взносы, иные расходы.

К иным расходам относится покупка инструментов, лицензий, ремонт оборудования и т. п. у контрагентов, которые не открывали специальный счет в банке. На эти цели в месяц компания имеет право потратить со специального счета не более 3 млн рублей. Значит, банк вправе ограничить иные расходы.

Со специального счета запрещено перечислять деньги на собственные расчетные счета (п. 15 ст. 8.4 закона № 275-ФЗ). Поэтому здесь банк прав: со спецсчета на свой обычный расчетный счет нельзя перевести ни копейки.