709 августа

Увольняется директор. Он один из учредителей, владеет долей — 20 процентов. У компании перед ним крупная задолженность по подотчетным — не возместили перерасход. Директор эти деньги не требует. Как списать долг с баланса?

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отвечает:

Подпишите с директором соглашение о прощении долга. На основании этого документа учтите долг в доходах.

Задолженность перед подотчетным сотрудником компания отражает по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Если директор не планирует требовать деньги с компании, до увольнения подпишите с ним соглашение о прощении долга. Тогда на дату соглашения вы отразите кредиторку в налоговом учете — во внереализационных доходах (подп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ). А в бухгалтерском учете отразите прочие доходы:

Дебет 71 Кредит 91
— отражен в доходах прощенный долг.

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