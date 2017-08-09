569 августа

Провели техобслуживание автомобиля. Контрагент выписал акт на свои услуги. А в счет-фактуру включил услуги и все материалы, которые использовал для ремонта автомобиля. Накладную на запчасти контрагент не выписал. Мы вправе принять к вычету НДС с запчастей?

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отвечает:

Вы не вправе принять налог к вычету без первички.

Компания заявляет вычет по НДС на основании счета-фактуры (ст. 169 НК РФ). Но одного этого документа недостаточно. Чтобы заявить вычет, налогоплательщик должен принять товар к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ). Ценности принимают на учет по первичному документу (ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Поэтому попросите у исполнителя накладную на запчасти.

Если контрагент не оформит накладную, то вы вправе заявить вычет только со стоимости услуг.

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