Вы не вправе принять налог к вычету без первички.

Компания заявляет вычет по НДС на основании счета-фактуры (ст. 169 НК РФ). Но одного этого документа недостаточно. Чтобы заявить вычет, налогоплательщик должен принять товар к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ). Ценности принимают на учет по первичному документу (ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Поэтому попросите у исполнителя накладную на запчасти.

Если контрагент не оформит накладную, то вы вправе заявить вычет только со стоимости услуг.