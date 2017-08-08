728 августа

Менеджеры постоянно отдают документы в бухгалтерию с опозданием. Из-за этого компания не успевает вовремя списать расходы и отразить вычеты. Вправе ли мы установить штрафы и взыскать их с менеджеров?

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отвечает:

Не вправе.

Закон запрещает устанавливать штрафы и вычитать их из зарплаты работников (ст. 238 ТК РФ). Взыскать с сотрудников можно только прямой ущерб. Например, если сотрудник испортил оборудование.

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