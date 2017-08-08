Не вправе.
Закон запрещает устанавливать штрафы и вычитать их из зарплаты работников (ст. 238 ТК РФ). Взыскать с сотрудников можно только прямой ущерб. Например, если сотрудник испортил оборудование.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Не вправе.
Закон запрещает устанавливать штрафы и вычитать их из зарплаты работников (ст. 238 ТК РФ). Взыскать с сотрудников можно только прямой ущерб. Например, если сотрудник испортил оборудование.
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