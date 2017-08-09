679 августа

Принимаем на работу сотрудницу с маленьким ребенком. Малышу пять месяцев. Сотрудница хочет работать неполный день и получать пособие. Как принять ее на работу?

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отвечает:

Сначала подпишите с работницей трудовой договор.

В нем укажите оклад за полное время работы. Затем возьмите у сотрудницы заявления: на отпуск и на работу в режиме неполного времени. На основании этих документов издайте приказы: об отпуске по уходу за ребенком и о работе в условиях неполного рабочего дня.

Составьте дополнительное соглашение к трудовому договору с новым режимом работы и условиями труда. Все бумаги вы вправе оформить в один день. Тогда сотрудница сразу будет работать неполное время и получать пособие.

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