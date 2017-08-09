569 августа

Мы на упрощенке. Один из поставщиков — на общем режиме. В прошлом году изменили условия договора поставки и контрагент вернул переплату. В назначении написал: «Возврат по договору, в том числе НДС». На камералке декларации за 2016 год инспекторы запросили выписки в банке и увидели в них платежи с НДС. Прислали требование пояснить, почему мы не заплатили налог. Как ответить?

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отвечает:

Поясните инспекторам, что не обязаны платить налог.

Кодекс не обязывает компанию платить налог, если поставщик по ошибке выделил НДС в платежке (письмо Минфина России от 18.11.14 № 03-07-14/58618).

Платить НДС надо, если компания выставила счет-фактуру с налогом (п. 5 ст. 173 НК РФ).

В ответ на требование поясните, что поставщик на общем режиме вернул переплату. Поэтому он выделил налог в платежке. Но это не обязывает компанию на упрощенке перечислять НДС в бюджет и сдавать декларацию. Дополнительно сообщите, что вы счет-фактуру не выставляли и налог поставщику не предъявляли.

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