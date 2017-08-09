Поясните инспекторам, что не обязаны платить налог.

Кодекс не обязывает компанию платить налог, если поставщик по ошибке выделил НДС в платежке (письмо Минфина России от 18.11.14 № 03-07-14/58618).

Платить НДС надо, если компания выставила счет-фактуру с налогом (п. 5 ст. 173 НК РФ).

В ответ на требование поясните, что поставщик на общем режиме вернул переплату. Поэтому он выделил налог в платежке. Но это не обязывает компанию на упрощенке перечислять НДС в бюджет и сдавать декларацию. Дополнительно сообщите, что вы счет-фактуру не выставляли и налог поставщику не предъявляли.