Да.

Чиновники требуют включать в налоговую базу по НДС компенсацию расходов, которую заказчик перечисляет подрядчику (письмо Минфина России от 23 ноября 2015 г. № 03-07-11 /67917). Составьте на сумму возмещения расходов счет-фактуру в одном экземпляре (п. 18 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137). Сумму НДС определите по расчетной ставке 18 /118.

Заказчик в этом случае не получает счет-фактуру от подрядчика и не заявляет вычет. Поэтому для заказчика выгоднее другой вариант. Установите в договоре подряда, что стоимость работ включает в том числе возмещение расходов подрядчика. Тогда подрядчик выставит заказчику счет-фактуру на общую стоимость работ, включая компенсацию затрат. Заказчик заявит вычет НДС с этой стоимости.

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