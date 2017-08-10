Компания платит НДФЛ за сотрудников, то есть она налоговый агент. В платежке по НДФЛ нужно ставить код 02 (приложение 5 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н).

Поступления по платежкам с разными кодами в поле 101 инспекторы разносят в разных лицевых карточках. Ошибка в этом поле приведет к тому, что налоговики увидят недоимку, хотя по факту ее нет, и начнут начислять на нее пени. Чтобы этого не случилось, подайте в инспекцию заявление об уточнении платежа. К заявлению приложите копию платежки, в которой допустили ошибку. Инспекторы перенесут налог в нужную лицевую карточку и обнулят пени.

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