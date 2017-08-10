2110 августа

Сотрудника арестовали на 10 суток за участие в дорожно-транспортном происшествии. Как оформить и отразить в табеле учета рабочего времени эти дни?

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отвечает:

В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) нет буквенного кода для этого случая.

Поэтому код можно ввести дополнительно и закрепить его в учетной политике учреждения. Например, «ЗС» – заключение под стражу или «АР» – арест.

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