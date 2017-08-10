4010 августа

Сотрудник попал в аварию на автомобиле, поэтому вовремя не пришел на прием в больницу. Врач в листке нетрудоспособности поставил отметку о нарушении режима. Стаж работника — два года. Как оплатить больничный?

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отвечает:

Вы вправе оплатить пособие из МРОТ или из фактического заработка.

Сотруднику со стажем два года положено пособие в 60 процентов от среднего заработка (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Если в бюллетене работника стоит отметка о нарушении режима, компания вправе заплатить пособие не больше МРОТ за полный месяц болезни. В таком случае учитывать стаж сотрудника не нужно (ст. 8 закона № 255-ФЗ).

Компания не обязана снижать пособие, если сотрудник опоздал на прием по уважительной причине. Какую причину считать уважительной, организация решает сама. Для этого создайте комиссию из кадровых работников, руководства и рядовых сотрудников (п. 1.2 Положения, утв. ФСС РФ 15.07.94 № 556а, п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.94 № 101). Попросите у сотрудника объяснительную об опоздании. Если комиссия признает причину уважительной, не снижайте пособие.

Фонд иногда требует платить работнику из минималки только потому, что в листке стоит отметка о нарушении режима. А причины, по которым работник пропустил прием, ФСС не учитывает. Если возникнет спор, то судьи поддержат компанию (постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.06.16 № Ф05-7209/2016).

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